Мир
16:01, 16 февраля 2026МирЭксклюзив

Возможность обеспечения безопасности Европы без США оценили

Политолог Стефанович: ЕС может создать свои боеспособные вооруженные силы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Европейский союз (ЕС) может создать свои боеспособные вооруженные силы без опоры на США. На это в интервью «Ленте.ру» указал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«В среднесрочной перспективе ЕС мог бы создать боеспособные высокотехнологичные вооруженные силы, но для этого нужно снять внутренние противоречия», — объяснил он.

В частности, в настоящее время существует сразу несколько общеевропейских инициатив в сфере вооружений, таких как авиационная платформа FCAS или программа по созданию общеевропейских ракет средней дальности ELSA. Однако они продвигаются медленно, указал политолог.

Кроме того, среди европейских стран существует разное понимание угроз. «Южные страны смотрят на Юг. На Севере и Востоке — истерические настроения по вопросу Арктики и России», — заметил эксперт.

Дмитрий Стефанович также назвал ключевые выводы Мюнхенской конференции по безопасности для России. По его мнению, по итогам дискуссий вряд ли стоит ожидать пересмотра европейской политики.

