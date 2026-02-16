Поляки пожаловались на белорусские шары

ВС Польши заявили о нарушении воздушного пространства со стороны Белоруссии

Неизвестные объекты, напоминающие воздушные шары, нарушили воздушное пространство Польши со стороны Белоруссии. Об этом заявили в Оперативном командовании Вооруженных сил (ВС) страны, сообщение опубликовано в соцсети X.

«В ночь с 15 на 16 февраля 2026 года военные радиолокационные системы зафиксировали очередное появление объектов, похожих на воздушные шары, в польском воздушном пространстве со стороны Белоруссии», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что ситуация оставалась под контролем и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения над Польшей, а обнаруженные объекты непрерывно идентифицировались и отслеживались разведывательными системами.

Ранее Оперативное командование ВС Польши сообщало об аналогичных инцидентах 9 февраля и 29 января.