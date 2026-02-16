Посольство России в Финляндии сообщило об угрозах

Посол Кузнецов: В Посольство России в Финляндии регулярно поступают угрозы

В адрес посольства России в Финляндии регулярно поступают оскорбления и угрозы, а на дипломатов оказывается психологическое давление. Об этом сообщил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, его слова приводит РИА Новости.

«Никуда не исчезло психологическое давление на наших сотрудников. В адрес посольства и дипломатов по-прежнему регулярно поступают оскорбления и угрозы. Приходится констатировать, что все это стало практически неотъемлемой частью дипломатической службы в Финляндии», — заявил посол.

При этом Кузнецов отметил, что ситуация вокруг российского диппредставительства «несколько успокоилась». По его словам, серьезных актов вандализма или правонарушений в отношении посольства в последнее время зафиксировано не было.

21 августа 2025 года российское торговое представительство в Швеции в очередной раз подверглось нападению с использованием дрона. В посольстве России в королевстве указали на то, что бездействие местных властей уже представляется «явной политической позицией», поскольку расследования предыдущих инцидентов «не принесли никаких результатов», а инициаторы и исполнители этих акций до сих пор не были привлечены к ответственности.