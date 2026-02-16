Реклама

Появились подробности о расправе над российской семьей на Новый год

В Свердловской области затребовали 15 лет для убийцы 7 человек на Новый год
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: прокуратура Свердловской области

В Свердловской области прокурор попросил назначить 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима для Виктора Петриченко, обвиняемого в расправе над семью людьми 33 года назад. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Прокурор также потребовал взыскать с Петриченко 10 миллионов рублей в пользу потерпевшей женщины 1955 года рождения. Обвиняемого задержали в январе 2025 года в Амурской области, где он проживал с семьей. Он свою вину признал.

По версии следствия, 31 декабря 1992 года Петриченко познакомился с семьей на железнодорожном вокзале Свердловска (ныне Екатеринбург). Мужчина начал распивать с ними алкоголь и по приглашению новых знакомых отправился к ним в гости в Каменск-Уральский. Там он добавил в спиртное клофелин — лекарственное средство, вызывающее сонливость. Когда пятеро взрослых уснули, Петриченко забил их слесарным молотком. Затем он выманил на кухню двоих детей и также нанес им смертельные удары. После расправы мужчина похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил женщину к 10 годам лишения свободу за то, что она расправилась с двумя проститутками.

