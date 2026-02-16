Реклама

Мир
04:49, 16 февраля 2026Мир

Профессор удивился странному заявлению Мерца о России

Профессор Дизен: Слова Мерца о поражении России не согласуется с реальностью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Revierfoto / IMAGO / Global Look Press

Слова немецкого канцлера Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности о поражении России не согласуется с реальностью. На это обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.

«Мерц использовал самую агрессивную риторику, какую только можно услышать от немецкого канцлера. Он вновь заявил, что немецкая армия должна быть самой мощной в Европе», — отметил эксперт.

По мнению Дизена, некоторые русофобоские высказывания Мерца прямо противоречат сложившейся на сегодняшний день ситуации и в мире в целом и на поле боя в зоне спецоперации.

Канцлер также утверждал, что немцы и европейцы нанесли России неслыханные потери и издержки. Таков теперь новый язык Германии, где, по сути, звучит так, будто Германия фактически вступила в войну с Россией, добавил Дизен.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что выступления ряда немецких политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, называвших милитаризацию Европы императивом, показали новый дух Европы. По его словам, милитаристскими оказались выступления Фридриха Мерца, министра обороны страны Бориса Писториуса и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

До этого Мерц призвал европейцев отстаивать свои интересы на международной арене. По его словам, эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу.

