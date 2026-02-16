Прокурор обратился в суд с особой просьбой для семьи исполнителя теракта в «Крокусе»

ТАСС: Прокурор просит лишить российского гражданства семью террориста Фаридуни

Прокурор просит лишить российского гражданства Исроила Исломова и двух его сыновей (все внесены с список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — Диловара и Аминчона, которые являются родственниками исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни (внесен с список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

По данным агентства, кроме того, представитель гособвинения просит также лишить гражданства арендодателя квартиры, в которой террористы жили до нападения на концертный зал.

Ранее сообщалось, что государственное обвинение просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить соучастников и исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» к срокам от 19 лет до пожизненного лишения свободы.