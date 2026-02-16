Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:58, 16 февраля 2026Силовые структуры

Путешествующий вокруг света европеец рассказал о помощи российской полиции

В Магадане полиция нашла грабителя авто туриста из Австрии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Магадане полиция помогла путешественнику из Австрии Герфриду Свободе, объездившему полмира на армейском вездеходе. Об этом пишет РИА Новости.

Во время пандемии коронавируса из-за закрытых границ Свобода был вынужден оставить свой Pinzgauer 6×6 в Магадане на 16 месяцев. Когда он вернулся, машина оказалась разграблена — пропали фотоаппарат, дрон и другие вещи. Выяснилось, что к краже причастен местный житель, работавший в том же гараже. Владелец помещения передал полиции его паспортные данные.

Правоохранители нашли подозреваемого за пять дней — тот жил в 500 километрах от Магадана. Все вещи вернули владельцу.

Ранее сообщалось, что самым распространенным преступлением в России является кража, в 2025 году зафиксировано почти 454 тысячи таких преступлений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запрет партий, давление на оппозицию, атаки на церковь». Постсоветскую страну предупредили о риске повторить сценарий Украины

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Жители российского города пожаловались на многолетний фекальный потоп

    Стало известно о полном провале Зеленского на конференции в Мюнхене

    Капитан «Локомотива» рассказал о боязни русских со стороны европейцев

    В российском регионе потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары с нефтью

    Дуа Липа в прозрачном наряде посетила Берлинский кинофестиваль

    Раскрыта новая уловка мошенников с Telegram

    Продажи техники для строительства дорог в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok