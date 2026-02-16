Путешествующий вокруг света европеец рассказал о помощи российской полиции

В Магадане полиция нашла грабителя авто туриста из Австрии

В Магадане полиция помогла путешественнику из Австрии Герфриду Свободе, объездившему полмира на армейском вездеходе. Об этом пишет РИА Новости.

Во время пандемии коронавируса из-за закрытых границ Свобода был вынужден оставить свой Pinzgauer 6×6 в Магадане на 16 месяцев. Когда он вернулся, машина оказалась разграблена — пропали фотоаппарат, дрон и другие вещи. Выяснилось, что к краже причастен местный житель, работавший в том же гараже. Владелец помещения передал полиции его паспортные данные.

Правоохранители нашли подозреваемого за пять дней — тот жил в 500 километрах от Магадана. Все вещи вернули владельцу.

Ранее сообщалось, что самым распространенным преступлением в России является кража, в 2025 году зафиксировано почти 454 тысячи таких преступлений.