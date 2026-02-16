Путин присвоил звание Денису Майданову

Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ Денису Майданову

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста страны певцу и депутату Государственной думы Денису Майданову. Соответствующий указ появился на портале публикации правовых актов.

«Присвоить звание "Народный артист Российской Федерации" Майданову Денису Васильевичу — артисту, депутату Госдумы и первому зампредседателя комитета по культуре», — говорится в указе главы государства.

Известно, что с 2021 года Майданов состоит в партии «Единая Россия». Кроме того, он занимает должность первого зампреда думского комитета по культуре.

В ноябре 2025 года стало известно о присвоении званий заслуженных артистов России Екатерине Стриженовой и ее супругу Александру.