Путин присвоил звание Стриженовой и ее мужу

Президент Путин присвоил звание Заслуженной артистки РФ Екатерине Стриженовой

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Екатерине Стриженовой звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Такой указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Стриженовой Екатерине — артистке и ведущей программ», — говорится в документе.

Помимо самой актрисы, заслуженным артистом РФ стал и ее супруг — режиссер и сценарист Александр Стриженов.

Ранее стало известно, что исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси» Катя Лель получила звание указом главы государства.