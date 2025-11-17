Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:08, 17 ноября 2025Культура

Путин присвоил звание Стриженовой и ее мужу

Президент Путин присвоил звание Заслуженной артистки РФ Екатерине Стриженовой
Андрей Шеньшаков

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Екатерине Стриженовой звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Такой указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Стриженовой Екатерине — артистке и ведущей программ», — говорится в документе.

Помимо самой актрисы, заслуженным артистом РФ стал и ее супруг — режиссер и сценарист Александр Стриженов.

Ранее стало известно, что исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси» Катя Лель получила звание указом главы государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Экс-депутат заявил в суде о желании заработать на укреплениях в российском приграничье

    Назван неожиданный модный тренд на 2026 год

    Названы удивляющие старших привычки миллениалов в путешествиях

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости