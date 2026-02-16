Пытавшийся сбежать с Украины экс-министр прокомментировал задержание

Экс-министр энергетики Украины Галущенко заявил, что не согласен с задержанием

Экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что не согласен с задержанием и вручением подозрения. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Его задержали накануне в поезде, который должен был выехать за границу Украины. «Галущенко заявил, что ехал увидеть своих детей, которые живут и учатся за границей. При этом он отказался комментировать, откуда у него средства на проживание и дорогостоящее обучение детей за рубежом», — пишет издание.

Уточняется, что суд рассматривает ходатойство адвоката Галущенко о признании его задержания незаконным.

Ранее Галущенко, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.