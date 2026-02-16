Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:51, 16 февраля 2026Бывший СССР

Пытавшийся сбежать с Украины экс-министр прокомментировал задержание

Экс-министр энергетики Украины Галущенко заявил, что не согласен с задержанием
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что не согласен с задержанием и вручением подозрения. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Его задержали накануне в поезде, который должен был выехать за границу Украины. «Галущенко заявил, что ехал увидеть своих детей, которые живут и учатся за границей. При этом он отказался комментировать, откуда у него средства на проживание и дорогостоящее обучение детей за рубежом», — пишет издание.

Уточняется, что суд рассматривает ходатойство адвоката Галущенко о признании его задержания незаконным.

Ранее Галущенко, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Парижский памятник изрисовали свастикой и угрозами известным личностям

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

    Названы способы сэкономить на ЖКУ

    «Избитые» попутчики-вымогатели появились в Подмосковье

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

    Перебежавшему к ВСУ россиянину предложили взять заточку и искупить вину кровью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok