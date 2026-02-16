Реклама

Из жизни
16:41, 16 февраля 2026

«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала шифровку со словом «батраческий»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Радиостанция УВБ-76 передала новое загадочное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

В понедельник, 16 февраля, так называемая «Радиостанция Судного дня» возобновила вещание в 15:41 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «батраческий», прежде не встречавшееся в ее шифровках.

НЖТИ 42787 БАТРАЧЕСКИЙ 5470 9627

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

