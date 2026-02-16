Реклама

Раскрыт интерес иностранных наемников к ВСУ

Мирошник: Иностранные наемники теряют интерес к ВСУ, они понимают последствия
Екатерина Щербакова
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Иностранные наемники все реже принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил в разговоре с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, иностранцы понимают последствия для их здоровья и жизни.

По словам Мирошника, украинский рынок услуг для европейцев и азиатов сильно просел в последнее время, из-за того, что многие наемники гибнут и получают серьезные ранения.

«Часть из них (наемников — прим. «Ленты.ру») бежит из Украины в свои страны, где рассказывают, что происходит в театре военных действий на Украине. Это, конечно, снижает привлекательность для иностранцев приезжать на эту территорию», — заключил Мирошник.

Ранее Родион Мирошник назвал число иностранных наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.

