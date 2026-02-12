В России заявили о переломном этапе в конфликте на Украине

Мирошник: Конфликт на Украине находится на переломном этапе

В настоящее время конфликт на Украине находится на переломном этапе в связи с вопросом поддержки Киева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, выживание Украины и ее способность к продолжению боевых действий зависит от поддержки европейских союзников. «Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима», — отметил Мирошник.

При этом в западных странах произошел раскол, а продолжение украинского конфликта зависит от позиции Евросоюза, Великобритании и «евротройки», которые оказывают Киеву финансовую, военную и дипломатическую помощь, добавил он.

Дипломат сравнил военные действия с большой шахматной партией, указав, что «за каждым шагом следуют ответные действия», а «продолжительность военных действий зависит от возможностей сторон на эти ответные действия».

Ранее Мирошник заявил, что проведение президентских выборов, референдума и любых электоральных процедур на Украине должно быть частью общего плана по мирному урегулированию конфликт.