В МИД России назвали важный пункт плана по урегулированию на Украине

Мирошник: Выборы на Украине должны быть частью плана по мирному урегулированию

Проведение президентских выборов, референдума и любых электоральных процедур на Украине должны быть частью общего плана по мирному урегулированию конфликта. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что соответствующей договоренности пока нет, но она должна быть. «Самостоятельно ее существование на процесс урегулирования и прекращения конфликта не влияет. То есть это (должно быть — прим. «Ленты.ру») только в общей последовательности целого набора действий, которые должны привести к урегулированию», — пояснил Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране возможны лишь при прекращении огня. Он также снова отказался приехать в Москву или Минск на переговоры, но выразил готовность вести дальнейшие обсуждения на площадках других государств.