Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:42, 12 февраля 2026Мир

В МИД России назвали важный пункт плана по урегулированию на Украине

Мирошник: Выборы на Украине должны быть частью плана по мирному урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Проведение президентских выборов, референдума и любых электоральных процедур на Украине должны быть частью общего плана по мирному урегулированию конфликта. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что соответствующей договоренности пока нет, но она должна быть. «Самостоятельно ее существование на процесс урегулирования и прекращения конфликта не влияет. То есть это (должно быть — прим. «Ленты.ру») только в общей последовательности целого набора действий, которые должны привести к урегулированию», — пояснил Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране возможны лишь при прекращении огня. Он также снова отказался приехать в Москву или Минск на переговоры, но выразил готовность вести дальнейшие обсуждения на площадках других государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России могут частично погасить ипотеку семьям с четырьмя детьми. Какие еще поручения в демографической политике дал Путин?

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Индии рассказали о расколе из-за России

    Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

    Премьер Британии резко отреагировал на слова совладельца «Манчестер Юнайтед» о мигрантах

    Школьного учителя заметили голым на улице

    Названы преимущества «Голиафа» и «Каракурта»

    В НАТО предупредили о «сокрушительной реакции» в случае нападения на Литву

    Макрон заявил об окончании эпохи дешевой российской энергии для Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok