13:14, 16 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыт принесший 400 миллионов рублей незаконный бизнес чиновника Роспотребнадзора

ГП требует изъять активы на ₽400 млн главы управления Роспотребнадзора Семенова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура (ГП) России потребовала изъять имущество на более чем 400 миллионов рублей у главы управления Роспотребнадзора Челябинской области Анатолия Семенова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

По данным ГП, факт несоблюдения Семеновым установленных запретов обнаружили во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Правоохранители выяснили, что фигурант незаконно совмещал государственную службу с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью — он построил бизнес в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Для того чтобы скрыть свой бизнес, глава управления Роспотребнадзора привлек сыновей, тещу и доверенных лиц. На доходы он купил элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили — шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков и 12 нежилых помещений общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Все эти объекты расположены в Москве, Московской и Челябинской областях. Кроме того, у него нашли 17 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что заведующего лабораторией научного центра в Новосибирске обвинили в хищениях и получении взятки.

