Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:42, 16 февраля 2026Путешествия

Раскрыты подробности о работе аэропортов Москвы на фоне непогоды

Росавиация: Аэропорты Москвы работают штатно на фоне непогоды
Алина Черненко

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский функционируют в штатном режиме на фоне непогоды в регионе. Подробности о работе столичных воздушных гаваней раскрыл Telegram-канал пресс-службы Росавиации.

По данным на 10:00 по московскому времени, отмененных по причине неблагоприятных метеоусловий рейсов нет. Задержаны на срок более двух часов три рейса. Уходов самолетов, летевших в Москву, на запасные аэродромы с начала суток не было.

В Росавиации добавили, что аэропортовые службы оснащены всеми необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад. С выдачей багажа в столичных авиагаванях сложностей нет, ситуация в терминалах спокойная.

Несмотря на это, ухудшение погоды может отразиться на работе авиатранспорта, предупредили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов.

Ранее стало известно, что рейс авиакомпании «Победа» DP-476 по маршруту Саратов — Москва был задержан почти на шесть часов. Пассажиры пробыли в аэропорту всю ночь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok