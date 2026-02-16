Реклама

Российская авиакомпания задержала пассажиров рейса Саратов — Москва на всю ночь

Фото: «Лента.ру»

Рейс авиакомпании «Победа» DP-476 по маршруту Саратов — Москва был задержан почти на шесть часов — пассажиры пробыли в аэропорту всю ночь. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

В беседе с «Лентой.ру» вылетающая в столицу девушка рассказала, что изначально вылет был назначен на 22:40 15 февраля (21:40 по московскому времени), однако позже его задержали.

«Каждый час объявляют новое время вылета. Сначала перенесли на 00:45, потом на 02:45… Теперь обещают, что мы улетим в 04:30. Но уже не верится», — отметила она.

Перевозчик предоставил бесплатную воду и горячее питание, однако причину переноса рейса так и не объявил.

13 февраля десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды. Во Внуково 21 самолет не смог взлететь, а десять — принять пассажиров. В Шереметьево выбились из расписания 12 рейсов на вылет и 18 на прилет. В Домодедово задержали 12 самолетов, а еще семи отказали в посадке.

