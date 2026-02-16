Россия опровергла заявление о преднамеренных ударах по посольству Азербайджана на Украине

Россия опровергла сообщение о целенаправленных ударах по посольству Азербайджана

МИД России опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о целенаправленных ударах ВС РФ по посольству на Украине. Азербайджанский лидер рассказал об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Азербайджан контактировал с Россией после повреждений посольства в Киеве. Алиев сообщил, что после первого взрыва азербайджанская сторона передала российским коллегам все координаты дипломатических представительств. Он сказал, что всего было три атаки, и назвал это недружественным поступком.

Минобороны России неоднократно сообщало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В МИД России сообщили, что с недоумением воспринимают высказывания официального Баку о якобы преднамеренных российских атаках на посольство Азербайджана в Киеве. Там напомнили, что своевременно предоставляли азербайджанской стороне необходимые разъяснения.

«В частности, 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве в ходе беседы в МИД России было выражено искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине. Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, предположительно, падения ракеты ЗРК "Патриот»», — сообщили там.

По итогам встречи с послом Азербайджана в Москве 21 ноября также было опубликовано заявление. В нем говорилось, что полученное 14 ноября обращение азербайджанской стороны по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве было внимательно рассмотрено в компетентных российских ведомствах. Российская сторона выразила сожаление по поводу произошедшего. Азербайджанскую сторону также проинформировали, что в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве.

«Было также обращено внимание на то, что киевский режим в нарушение норм международного гуманитарного права продолжает размещать военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население. Российская сторона исходит из того, что военно-политическое руководство Украины должно нести ответственность за любые последствия таких преступных действий», — заявили в министерстве.

Заявление Ильхама Алиева получило широкое распространение в СМИ. О нем написали RTVI, Ura.ru, «Вечерняя Москва» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».