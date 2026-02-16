Россиян предупредили о незаметных предвестниках инсульта

Невролог Жарова: Странные ощущения в лице могут указывать на инсульт

Признаки инсульта не всегда могут быть очевидны, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-невролог «Поликлиника.ру» Наталья Жарова. Она рекомендовала обращать внимание на такие симптомы как потеря равновесия или странное ощущение в лице.

«Стоит насторожиться, если впервые в жизни возникла сильная головная боль или если привычная, знакомая годами боль вдруг изменила свой характер, — сказала невролог. — Онемение даже не всей руки, в том числе "ватность" в пальцах или странное ощущение в щеке, которое списывают на неудачный сон, тоже может быть признаком инсульта».

Другой опасный симптом, названный врачом, — внезапная потеря равновесия, нарушение координации. Также она призвала экстренно обращаться за помощью в случае, если предметы перед глазами вдруг начали двоиться, а слух упал за несколько минут.

«Бывает и так, что человек внешне абсолютно здоров, бодр и даже не жалуется, но вдруг перестает узнавать собственную квартиру или смотрит на близких без понимания, как будто видит их впервые. Иногда ему кажется, что речь родных звучит как иностранная, или он сам пытается что-то сказать, но слова складываются в кашу. Самое плохое в этом состоянии то, что мозг блокирует критику, и убедить человека, что с ним что-то не так, крайне сложно», — добавила Жарова.

