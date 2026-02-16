Реклама

Экономика
03:36, 16 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о списаниях за отсутствие операций по карте

Финансист Асяева: Банки могут списывать деньги за отсутствие операций по карте
Екатерина Щербакова
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиян предупредили о том, что банки могут списывать со своих клиентов деньги, если они какое-то время не совершали операций по карте. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмиру Асяеву.

Асяева отметила, что это называется комиссией и некоторые банки указывают на это в договорах с клиентом. Ситуация с комиссиями за неактивные счета, по словам финансиста, является классическим примерном информационной асимметрии между банками и клиентами.

«Большинство людей не читают договоры целиком и не отслеживают изменения тарифов, что выступает фактором неожиданности для списаний», — пояснила Асяева.

Эксперт также добавила, что экономическая логика банков в такой ситуации вполне ясна: неактивные счета требуют технической поддержки, хранения данных и отчетности перед регулятором, и в этой связи банки перекладывают издержки на клиентов.

Однако Асяева уверена, что финансовые организации должны понятным и доступным языком информировать своих клиентов о таких условиях, а не через документы и мелким шрифтом.

Асяева посоветовала каждому регулярно проверять выписки по счетам и закрывать неиспользуемые карты и счета через мобильный банк, а также настраивать уведомления о любых списаниях.

Ранее россиян предупредили о срезании кешбэка уже в ближайшее время, потому что это не выгодно банкам.

