Россиянам напомнили о действиях при повреждении машины на парковке

Эксперт Ладушкин рассказал, что делать при повреждении автомобиля на парковке

Если автомобилист обнаружил повреждения своей машины на парковке, первым делом необходимо вызвать на место инспекторов ГАИ. Об этом RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Поддаваться на их уговоры оформить инцидент не как дорожно-транспортное происшествие, а как порчу имущества с обращением к участковому, не стоит. Эксперт пояснил, что даже царапина на парковке подпадает под определение ДТП и требует соответствующей фиксации в ГАИ.

Если авария случилась недавно, Ладушкин рекомендовал оперативно направить запрос в городской мониторинговый центр для сохранения записей с ближайших камер видеонаблюдения при их наличии на месте происшествия.

«Далее следует обратить внимание на следы краски виновника на кузове автомобиля. Часто по остаткам краски можно установить цвет машины, совершившей ДТП», — посоветовал он.

Для сбора информации нужно опросить соседей, прохожих, оставить сообщение в районных, городских или домовых чатах. Все это может помочь найти свидетелей происшествия.

Параллельно нужно провести независимую оценку нанесенного ущерба, что позволит предъявить обоснованные финансовые претензии к правонарушителю. «Как правило, ДТП на парковках, когда виновник скрылся, рассматриваются долго из-за сложности его поиска», — отметил специалист. Если же действовать оперативно, найти его вполне реально.

При правильном фиксировании повреждений получить компенсацию не составит труда. Сам же виновник, по словам Ладушкина, рискует лишиться водительских прав за оставление места ДТП.

Ранее автомобилистам назвали пять проверенных способов сократить траты на горючее.