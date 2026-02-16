Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
19:32, 16 февраля 2026Авто

Россиянам напомнили о действиях при повреждении машины на парковке

Эксперт Ладушкин рассказал, что делать при повреждении автомобиля на парковке
Марина Аверкина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Если автомобилист обнаружил повреждения своей машины на парковке, первым делом необходимо вызвать на место инспекторов ГАИ. Об этом RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Поддаваться на их уговоры оформить инцидент не как дорожно-транспортное происшествие, а как порчу имущества с обращением к участковому, не стоит. Эксперт пояснил, что даже царапина на парковке подпадает под определение ДТП и требует соответствующей фиксации в ГАИ.

Если авария случилась недавно, Ладушкин рекомендовал оперативно направить запрос в городской мониторинговый центр для сохранения записей с ближайших камер видеонаблюдения при их наличии на месте происшествия.

«Далее следует обратить внимание на следы краски виновника на кузове автомобиля. Часто по остаткам краски можно установить цвет машины, совершившей ДТП», — посоветовал он.

Для сбора информации нужно опросить соседей, прохожих, оставить сообщение в районных, городских или домовых чатах. Все это может помочь найти свидетелей происшествия.

Параллельно нужно провести независимую оценку нанесенного ущерба, что позволит предъявить обоснованные финансовые претензии к правонарушителю. «Как правило, ДТП на парковках, когда виновник скрылся, рассматриваются долго из-за сложности его поиска», — отметил специалист. Если же действовать оперативно, найти его вполне реально.

При правильном фиксировании повреждений получить компенсацию не составит труда. Сам же виновник, по словам Ладушкина, рискует лишиться водительских прав за оставление места ДТП.

Ранее автомобилистам назвали пять проверенных способов сократить траты на горючее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Парижский памятник изрисовали свастикой и угрозами известным личностям

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

    Названы способы сэкономить на ЖКУ

    «Избитые» попутчики-вымогатели появились в Подмосковье

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

    Перебежавшему к ВСУ россиянину предложили взять заточку и искупить вину кровью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok