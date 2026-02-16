Россиянам напомнили об обязанности платить за ненужные вещи в доме

Эксперт Климанов: За общедомовое имущество надо платить, даже если оно не нужно

Собственники обязаны платить за общедомовое имущество, даже если не пользуются им. О необходимости платить за ненужные вещи в многоквартирном доме напомнил россиянам доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В жилищном кодексе сказано, что, переселяясь в многоквартирный дом, граждане добровольно принимают на себя обязательства по оплате такого вида услуг.

«В гражданском законодательстве есть статьи, связанные с обременением собственностью. Вы обязаны заботиться о том имуществе, которое к вам попадает. В том числе и той части, которая касается общедомового имущества. Если человек говорит, что он этим не пользуется, значит, он живет в каком-то другом правовом пространстве и поле», — пояснил эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что убирать снег и наледь с крыши дома должна управляющая компания. Обязанность за содержание балконов и лоджий лежит на жильцах, поскольку эти конструкции, согласно жилищному законодательству, считаются частью квартиры и не относятся к общедомовому имуществу, уточнили эксперты.