13:01, 16 февраля 2026Путешествия

Россияне полетят летом на отдых в три страны Европы

OneTwoTrip: Летом 2026 года в два раза больше россиян полетят за границу
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Летом 2026 года в два раза больше россиян, чем за аналогичный период 2025-го, полетят отдыхать за границу. Таковы данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что пассажиропоток за год вырос на 51,5 процента. При этом доля авиазаказов за границу составляет 42 процента. Кроме того, аналитики выяснили, что россияне проведут отпуск в трех странах Европы: Италии, Франции и Испании. В пятерку самых популярных летних направлений также вошли Турция и Таиланд.

В источнике отмечается, что туристы за границей стараются экономить на проживании. В летнем сезоне 2026 года они выбирают отели, ночь в которых стоит в среднем 16,4 тысячи рублей. В 2025-м эта сумма была 18,7 тысячи.

Ранее россиянам назвали популярные направления для отдыха весной 2026 года. В список вошли две страны Европы и Таиланд.

