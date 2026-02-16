Реклама

Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

В Новосибирске 63-летнего россиянина отправили в СИЗО за изнасилование школьницы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Новосибирске 63-летнего россиянина отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным следствия, мужчина обвиняется по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Преступление было совершено в 2018 году, когда мужчина проживал с бабушкой пострадавшей школьницы и был ее мужем.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима местного жителя за жестокую расправу над 17-летней дочерью его начальника и насилие над ней.

