Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

В Новосибирске 63-летнего россиянина отправили в СИЗО за изнасилование школьницы

В Новосибирске 63-летнего россиянина отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным следствия, мужчина обвиняется по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Преступление было совершено в 2018 году, когда мужчина проживал с бабушкой пострадавшей школьницы и был ее мужем.

