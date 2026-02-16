Россиянка попала в больницу после игры в «Мафию»

Жительница Екатеринбурга попала в больницу после игры в «Мафию». Как стало известно порталу Е1.ru, россиянка упала с высоты двух метров, когда ее «убили».

По данным издания, все произошло еще летом 2025 года. Девушка играла в экстремальный вариант карточной игры, где участники в случае поражения падали с высоты. Горожанка после проигрыша была госпитализирована с серьезной травмой.

После нескольких проведенных операций девушка обратилась в суд. Она потребовала взыскать с организатора игры материальный ущерб в размере 122 910 рублей, а также компенсацию морального вреда — в полмиллиона рублей.

Однако выяснилось, что компания, проводившая опасную «Мафию», давно обанкротилась.

