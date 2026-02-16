Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 16 февраля 2026Россия

Россиянка попала в больницу после игры в «Мафию»

Жительница Екатеринбурга попала в больницу после игры в «Мафию»
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительница Екатеринбурга попала в больницу после игры в «Мафию». Как стало известно порталу Е1.ru, россиянка упала с высоты двух метров, когда ее «убили».

По данным издания, все произошло еще летом 2025 года. Девушка играла в экстремальный вариант карточной игры, где участники в случае поражения падали с высоты. Горожанка после проигрыша была госпитализирована с серьезной травмой.

После нескольких проведенных операций девушка обратилась в суд. Она потребовала взыскать с организатора игры материальный ущерб в размере 122 910 рублей, а также компенсацию морального вреда — в полмиллиона рублей.

Однако выяснилось, что компания, проводившая опасную «Мафию», давно обанкротилась.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пятилетний мальчик попал в больницу с ножевым ранением после игры с сестрой. Девочка нечаянно пырнула брата устройством для заточки карандашей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Одна страна задумалась о переходе на евро

    В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

    В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

    Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

    В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

    GTA V сжали до рекордных размеров

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok