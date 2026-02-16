Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:02, 16 февраля 2026Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что авиабилеты в рамках акции можно приобрести с 13 февраля по 1 марта, а улететь по ним — с 13 февраля по 24 октября. Скидки действуют на перелеты по России и за границу — в том числе, с помощью трансферных рейсов.

Так, улететь из Москвы в Калининград получится от 3 тысяч рублей, из Сочи в Стамбул — от 6 тысяч рублей, а из Екатеринбурга в Дубай — от 14,2 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные страны для пляжного отдыха во второй половине февраля. Слетать в отпуск в ОАЭ, Египет и Бахрейн в последний зимний месяц можно от 150 тысяч рублей на двоих.

