Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

«Уральские авиалинии» запустили распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что авиабилеты в рамках акции можно приобрести с 13 февраля по 1 марта, а улететь по ним — с 13 февраля по 24 октября. Скидки действуют на перелеты по России и за границу — в том числе, с помощью трансферных рейсов.

Так, улететь из Москвы в Калининград получится от 3 тысяч рублей, из Сочи в Стамбул — от 6 тысяч рублей, а из Екатеринбурга в Дубай — от 14,2 тысячи рублей.

