Российские коммунальщики решили разогнать лужи снегоуборщиками и попали на видео

Курские коммунальщики решили разогнать лужи снегоуборщиками и попали на видео

В Курске коммунальщики решили разогнать лужи снегоуборщиками. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Курский Бомондъ 18+».

На записи, сделанной местным автомобилистом, колонна, состоящая из пяти снегоуборочных машин, убирает лужи на дорогах, которые образовались из-за таяния снега, снегоуборочными ковшами. «Что они делают? В студию приглашаем пояснительную бригаду!» — подписал пост автор публикации. В комментариях пользователи сочли такую работу коммунальщиков бессмысленной и посетовали, что они бездействовали, когда нужно было убирать снег с дорог. «Будут посыпать воду! План на песок не отменяли!», «Круглое таскать, квадратное — катить», — иронично отметили другие комментаторы.

Ранее в феврале стало известно, что в Ростове-на-Дону коммунальщики завалили снегом, свезенным со всего города, дорогу к остановке.