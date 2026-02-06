Реклама

20:32, 6 февраля 2026

В российском городе коммунальщики решили засыпать остановку снегом

В Ростове-на-Дону коммунальщики засыпали дорогу к остановке автобуса
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Коммунальщики завалили снегом дорогу к остановке возле садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Салют» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Это единственное место, где местные жители, в том числе школьники и пенсионеры, могут сесть на автобус. По словам жителей, в точку свезли горы снега со всего города.

На завалы также пожаловались жители Орбитальной улице и Измаильского переулка в лесопарке «Роща СКА».

Ранее жители Находки в Приморском крае увидели за окном черный снег. Источником таких необычных осадков стал местный угольный склад «Терминала Астафьева». Однако, по словам жителей, в прошлые годы таких проблем не возникало.

Тем временем москвичи из-за обильных снегопадов начали проводить эксперименты с приготовлением мороженого в сугробах.

