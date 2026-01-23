Российский город накрыло черным снегом

Amur Mash: Черным снегом покрылась Находка, причина — угольная пыль от завода

Жителей Находки в Приморском крае удивил черный снег за окном. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, необычного цвета осадками засыпало городской район Астафьева.

Темными от угольной пыли внезапно стали сугробы, тротуары, машины и детские площадки.

«Жителям улицы Промышленной приходится несколько раз в день протирать подоконники, мебель и встряхивать ковры», — отмечается в публикации.

Источником таких необычных осадков стал местный угольный склад «Терминала Астафьева». Вот только, по словам жителей, в прошлые годы таких проблем не возникало, что стало причиной нынешней ситуации — пока неизвестно.

