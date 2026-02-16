Реклама

Российские журналисты получили визы в Европу в рекордные сроки

Российские журналисты получили визы в Швейцарию за полдня
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российские журналисты, собирающиеся на переговоры по Украине в Женеве, получили визы в Швейцарию в рекордные сроки — за полдня. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что соответствующие документы были поданы в посольство европейской страны утром в понедельник, 16 февраля, а уже к вечеру заявителям одобрили визы на даты поездки.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Делегацию РФ возглавит помощник российского президента Владимир Мединский. В нее войдут около 20 человек.

