09:12, 16 февраля 2026Бывший СССР

Российский командир рассказал о длившемся пять минут штурме

Российские военные за пять минут взяли опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные из группировки войск «Восток» за пять минут взяли опорный пункт под Цветковым в Запорожской области. Об этом рассказал командир отделения с позывным Велес, передает РИА Новости.

Он отметил, что укрепленная позиция Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляла собой земляной окоп с деревянными перекрытиями и двумя огневыми точками.

«Такой опорный пункт мы сумели взять под контроль за пять минут — сработали быстро, слаженно и четко», — сказал военный. Он также уточнил, что взять позицию удалось благодаря предварительной разведке и координации действий штурмовиков.

Ранее стало известно об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ, пытавшихся зайти в тыл российским подразделениям под Купянском. Всего было ликвидировано восемь украинских диверсантов.

