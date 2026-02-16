Российские военные за пять минут взяли опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Российские военные из группировки войск «Восток» за пять минут взяли опорный пункт под Цветковым в Запорожской области. Об этом рассказал командир отделения с позывным Велес, передает РИА Новости.

Он отметил, что укрепленная позиция Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляла собой земляной окоп с деревянными перекрытиями и двумя огневыми точками.

«Такой опорный пункт мы сумели взять под контроль за пять минут — сработали быстро, слаженно и четко», — сказал военный. Он также уточнил, что взять позицию удалось благодаря предварительной разведке и координации действий штурмовиков.

Ранее стало известно об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ, пытавшихся зайти в тыл российским подразделениям под Купянском. Всего было ликвидировано восемь украинских диверсантов.