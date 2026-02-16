Две украинские ДРГ попытались зайти в тыл ВС России и были обнаружены

SHOT: Две ДРГ ВСУ попытались зайти в тыл ВС РФ под Купянском, но были уничтожены

Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались зайти в тыл российских войск под Купянском, но были обнаружены и уничтожены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Операторы дронов выявили две группы ДРГ ВСУ, которые приблизились к позициям наших военных на расстояние два километра в районе Куриловки. Там первую группу накрыло точным ударом, а вскоре началась охота по диверсантам из второй», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате удалось уничтожить 8 украинских диверсантов.

Ранее в ВСУ нанесли жестокий удар по группе своих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен российским военным на запорожском направлении. Отмечается, что сложить оружие попытались шесть человек, но до подразделения Вооруженных сил России дошли только двое.