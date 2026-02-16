Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 16 февраля 2026Бывший СССР

Две украинские ДРГ попытались зайти в тыл ВС России и были обнаружены

SHOT: Две ДРГ ВСУ попытались зайти в тыл ВС РФ под Купянском, но были уничтожены
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались зайти в тыл российских войск под Купянском, но были обнаружены и уничтожены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Операторы дронов выявили две группы ДРГ ВСУ, которые приблизились к позициям наших военных на расстояние два километра в районе Куриловки. Там первую группу накрыло точным ударом, а вскоре началась охота по диверсантам из второй», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате удалось уничтожить 8 украинских диверсантов.

Ранее в ВСУ нанесли жестокий удар по группе своих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен российским военным на запорожском направлении. Отмечается, что сложить оружие попытались шесть человек, но до подразделения Вооруженных сил России дошли только двое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор заявил о самой массированной и мощной атаке ВСУ с начала СВО

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России чиновники отказались признать полученное бойцом СВО в бою увечье и поплатились

    В России резко вырос спрос на гири

    Спор о сделанных ноготочках довел до уголовного дела

    Названа неочевидная причина ссор в отношениях

    Саночник рассказал об изменении отношения к россиянам на Олимпиаде

    Антикоррупционные органы Украины разоблачили новую схему в деле «кошелька» Зеленского

    На Западе запаниковали из-за слов премьер-министра Дании об ударах по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok