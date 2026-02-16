Российский подросток подрался с сотрудницей школы при попытке уйти с уроков

В Иркутской области пятиклассник подрался с сотрудницей младшего обслуживающего персонала школы при попытке уйти с уроков. Об этом сообщили в полиции российского региона.
По данным ведомства, подросток хотел уйти из школы без разрешения педагогов. Работница образовательной организации попыталась его остановить, но столкнулась с агрессией — мальчик начал нецензурно выражаться в ее адрес, а затем набросился на нее. Женщина в ответ также применила силу к ученику.
Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском учительница начальных классов получила черепно-мозговую травму во время урока. Ее госпитализировали.