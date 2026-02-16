Реклама

09:35, 16 февраля 2026Россия

Российский подросток подрался с сотрудницей школы при попытке уйти с уроков

В Приангарье подросток подрался с сотрудницей школы при попытке уйти с уроков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Иркутской области пятиклассник подрался с сотрудницей младшего обслуживающего персонала школы при попытке уйти с уроков. Об этом сообщили в полиции российского региона.

По данным ведомства, подросток хотел уйти из школы без разрешения педагогов. Работница образовательной организации попыталась его остановить, но столкнулась с агрессией — мальчик начал нецензурно выражаться в ее адрес, а затем набросился на нее. Женщина в ответ также применила силу к ученику.

Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском учительница начальных классов получила черепно-мозговую травму во время урока. Ее госпитализировали.

