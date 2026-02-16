Реклама

08:23, 16 февраля 2026Россия

Учительница получила черепно-мозговую травму во время урока в российской школе

На Камчатке учительница получила черепно-мозговую травму во время урока
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Петропавловске-Камчатском учительница начальных классов получила черепно-мозговую травму во время урока. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным канала, преподаватель внезапно почувствовала себя плохо и упала возле доски. Она ударилась затылком о полку с мелом.

После случившегося в российской школе учительницу увезла скорая. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб.

Ранее в одной из школ Екатеринбурга нашли преподавателя без признаков жизни. Ей было 49 лет.

