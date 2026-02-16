Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:53, 16 февраля 2026Спорт

Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

Российский вратарь Хайкин: Хочу получить норвежский паспорт, чтобы жить там
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alex Gottschalk / DeFodi Images / DeFodi via Getty Images

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин объяснил желание получить норвежский паспорт. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что хочет сделать это не из-за желания играть за сборную Норвегии. «А для того, чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще. Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, и для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт», — заявил Хайкин.

В октябре прошлого года стало известно, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства. Уточнялось, что игрок, вызывавшийся в сборную России, планирует выступать за национальную команду Норвегии.

30-летний Хайкин родился в Израиле. Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году вратарь был в английском «Бристоль Сити», но матчей за клуб не провел. Он также играл за израильские «Бней Иегуда» и «Хапоэль».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok