Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

Российский вратарь Хайкин: Хочу получить норвежский паспорт, чтобы жить там

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин объяснил желание получить норвежский паспорт. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что хочет сделать это не из-за желания играть за сборную Норвегии. «А для того, чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще. Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, и для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт», — заявил Хайкин.

В октябре прошлого года стало известно, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства. Уточнялось, что игрок, вызывавшийся в сборную России, планирует выступать за национальную команду Норвегии.

30-летний Хайкин родился в Израиле. Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году вратарь был в английском «Бристоль Сити», но матчей за клуб не провел. Он также играл за израильские «Бней Иегуда» и «Хапоэль».