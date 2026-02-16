Реклама

10:02, 16 февраля 2026Силовые структуры

Российской журналистке дали срок за фейки об армии

Журналистке «Дождя» Котрикадзе дали восемь лет за фейки об армии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Родионов / ТАСС

В отношении журналистки «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов и в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) российский суд вынес заочный приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Котрикадзе приговорили к восьми годам колонии и запретили ей администрировать сайты в течение четырех лет. Причиной стали размещенные в 2022 году публикации в мессенджере, которые содержали заведомо ложную информацию о действиях ВС России.

7 октября Екатерину Котрикадзе внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

