Культура
18:59, 16 февраля 2026Культура

С театра Кадышевой потребовали миллионы рублей через суд

Предприниматель через суд потребовал у «Золотого кольца» Кадышевой 2,1 миллиона
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На ансамбль «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой подали в суд. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на источники.

По информации источника, у театра требуют возмещения 2,1 миллиона рублей. Причиной судебных разбирательств стало «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств» по договорам возмездного оказания услуг.

Истец в лице ИП Обушенкова М.А, зарегистрированного в Элисте, потребовал более двух миллионов. Подробности ситуации, которая привела к разбирательству, не раскрываются. Известно, что девятого февраля иск оставили без движения из-за нарушений, участникам процесса дали время на исправления до 10 марта.

Ранее певица Татьяна Куртукова, известная по хиту «Матушка‑земля», призналась, что была разочарована выступлениями театра «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Артистка призналась, что раньше восхищалась вокалом народной артистки России.

