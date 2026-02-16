С театра Кадышевой потребовали миллионы рублей через суд

Предприниматель через суд потребовал у «Золотого кольца» Кадышевой 2,1 миллиона

На ансамбль «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой подали в суд. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на источники.

По информации источника, у театра требуют возмещения 2,1 миллиона рублей. Причиной судебных разбирательств стало «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств» по договорам возмездного оказания услуг.

Истец в лице ИП Обушенкова М.А, зарегистрированного в Элисте, потребовал более двух миллионов. Подробности ситуации, которая привела к разбирательству, не раскрываются. Известно, что девятого февраля иск оставили без движения из-за нарушений, участникам процесса дали время на исправления до 10 марта.

