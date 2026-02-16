Сбившего 11 россиян водителя такси отпустили домой

В Казани сбившего 11 человек таксиста отпустили под домашний арест

В Казани 29-летнего водителя такси, сбившего 11 человек по решению суда отпустили под домашний арест. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

Свое решение суд обосновал тем, что обвиняемый Евгений Крусев обвиняется в преступлениях небольшой и средней тяжести и оснований для его пребывания под стражей не имеется. Суд постановил назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу в отношении потерпевших. Результаты экспертизы самого Крусева показали наличие в его биоматериалах следов таких наркотических веществ, как амфетамин и марихуана.

ЧП в Казани произошло 10 марта 2025 года. Водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он сбил выходивших из него людей и врезался в остановку.