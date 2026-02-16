Еще больше новостей: подписывайся на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 16 февраля 2026Силовые структуры

Сбившего 11 россиян водителя такси отпустили домой

В Казани сбившего 11 человек таксиста отпустили под домашний арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани 29-летнего водителя такси, сбившего 11 человек по решению суда отпустили под домашний арест. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

Свое решение суд обосновал тем, что обвиняемый Евгений Крусев обвиняется в преступлениях небольшой и средней тяжести и оснований для его пребывания под стражей не имеется. Суд постановил назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу в отношении потерпевших. Результаты экспертизы самого Крусева показали наличие в его биоматериалах следов таких наркотических веществ, как амфетамин и марихуана.

ЧП в Казани произошло 10 марта 2025 года. Водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он сбил выходивших из него людей и врезался в остановку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин исключил экс-главу Минобороны из состава Совбеза

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Политолог рассказал о будущих договоренностях России и ЕС по контролю над вооружениями

    Арест экс-министра энергетики Украины связали с «договорняком»

    Россиянам назвали альтернативы отдыху на недоступной из-за кризиса Кубе

    Геодезисты неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее

    В России выросло число ДТП из-за контрафактных запчастей

    ВС России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для БПЛА

    Зеленский заявил о несогласии с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok