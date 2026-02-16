Скандального блогера задержали в российском регионе

В Ростове-на-Дону суд взял под стражу блогера Бжинаву за разжигание розни

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу блогера Ираклия Бжинаву. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный пробудет в СИЗО два месяца, до 4 апреля. Ему вменяют попытку разжигания межнациональной розни в интернете.

По версии следствия, Бжинава переехал в Россию из Абхазии в середине 1990-х годов, получил высшее юридическое образование в Южном федеральном университете и остался там работать. В интернете, по данным силовиков, Бжинава имеет репутацию скандального блогера, который пытается спровоцировать межнациональную рознь.

