20:49, 16 февраля 2026Силовые структуры

Скандального блогера задержали в российском регионе

В Ростове-на-Дону суд взял под стражу блогера Бжинаву за разжигание розни
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу блогера Ираклия Бжинаву. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный пробудет в СИЗО два месяца, до 4 апреля. Ему вменяют попытку разжигания межнациональной розни в интернете.

По версии следствия, Бжинава переехал в Россию из Абхазии в середине 1990-х годов, получил высшее юридическое образование в Южном федеральном университете и остался там работать. В интернете, по данным силовиков, Бжинава имеет репутацию скандального блогера, который пытается спровоцировать межнациональную рознь.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой.

