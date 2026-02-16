Зареме Мусаевой отменили приговор в Верховном суде

Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой

Верховный суд (ВС) Чечни отменил приговор матери оппозиционеров и жене бывшего председателя ВС республики Зареме Мусаевой. Информация об этом появилась в картотеке на сайте суда.

В августе 2025 года суд приговорил женщину к трем годам и 11 месяцам колонии-поселения по статье 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ. Однако апелляционная инстанция отменила приговор и передала дело на новое разбирательство.

Как стало известно «Коммерсанту», гособвинитель заявил о нарушении принципа состязательности — нижестоящий суд не дал оценки доводам защиты, а именно противоречиям в доказательствах и отсутствию мотива.

21 января 2022 года Мусаеву похитили из дома вооруженные люди в гражданской одежде и масках. Ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Позднее в МВД республики пояснили, что Мусаеву доставили на допрос как свидетеля по делу о мошенничестве.

Однако 2 февраля ее взяли под стражу. Женщине вменили статьи о мошенничестве и нападении на правоохранителя, за что приговорили к 5,5 года колонии, позже приговор смягчили. Однако вскоре стало известно о новом деле в отношении Мусаевой. По версии следствия, в 2024 году она напала на сотрудника ФСИН, пока возвращалась в колонию из больницы.