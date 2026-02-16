Смертельный пожар произошел на нефтебазе в столице кавказского региона России

МЧС Дагестана: Один человек стал жертвой пожара на нефтебазе в Махачкале

В Махачкале один человек стал жертвой пожара на территории нефтебазы на окраине города. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Дагестан на сайте.

Как уточнило ведомство, речь идет о нефтебазе в поселке Новый Хушет, входящей в состав столицы кавказского региона. Там произошло возгорание цистерны с сжиженным газом. В результате на месте происшествия обнаружили мужчину без признаков жизни. Его личность пока не установлена.

В МЧС добавили, что к ликвидации огня привлекли 63 человека и 19 единиц техники. Площадь пожара и стадия его тушения не уточняются. Причина происшествия не приводится.

Ранее после атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Пензе. Жертв и пострадавших удалось избегать. Огонь тушили свыше 100 человек и порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда.