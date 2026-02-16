Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:19, 16 февраля 2026Россия

Смертельный пожар произошел на нефтебазе в столице кавказского региона России

МЧС Дагестана: Один человек стал жертвой пожара на нефтебазе в Махачкале
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России по Республике Дагестан

В Махачкале один человек стал жертвой пожара на территории нефтебазы на окраине города. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Дагестан на сайте.

Как уточнило ведомство, речь идет о нефтебазе в поселке Новый Хушет, входящей в состав столицы кавказского региона. Там произошло возгорание цистерны с сжиженным газом. В результате на месте происшествия обнаружили мужчину без признаков жизни. Его личность пока не установлена.

В МЧС добавили, что к ликвидации огня привлекли 63 человека и 19 единиц техники. Площадь пожара и стадия его тушения не уточняются. Причина происшествия не приводится.

Ранее после атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Пензе. Жертв и пострадавших удалось избегать. Огонь тушили свыше 100 человек и порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

    Прокурор обратился в суд с особой просьбой для семьи исполнителя теракта в «Крокусе»

    Россиян предупредили о подорожании сладостей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok