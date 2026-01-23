Реклама

Россия
12:14, 23 января 2026Россия

Появилась информация о пострадавших на загоревшейся после атаки БПЛА российской нефтебазе

Мельниченко: Пострадавших на загоревшейся в Пензе нефтебазе нет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Жертв и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пензе, начавшемся после утренней атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), нет. Информацию об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram.

Согласно появившимся данным, возгорание тушат свыше 100 человек и порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда. На объекте работает оперативный штаб. Масштаб повреждений чиновник не привел.

О пожаре на нефтебазе в Пензе стало известно рано утром 23 января. По данным Минобороны России, над регионом сбили один беспилотник.

Ранее оборонное ведомство сообщило об уничтожении 22 дронов самолетного типа в Курской области. Все летательные аппараты сбиты средствами противовоздушной обороны за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

