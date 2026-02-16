Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

ФСБ, МВД и Росгвардия задержали 86 оружейников в 37 регионах, изъяты 124 ствола

Сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке спецназа Росгвардии провели масштабную операцию в 37 регионах России против подпольных оружейников — задержаны 86 человек, ликвидированы 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России и показали оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в кафе, роняют на пол сидящих за столом мужчин. Подозреваемых в наручниках усаживают в служебные автомобили. Показано изъятое оружие.

У подпольных торговцев изъяли 124 единицы оружия отечественного и иностранного производства, среди них 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабины и ружья, 5 гранатометов, 36 гранат и почти 20 килограммов взрывчатки.

Спецоперация проводилась с декабря 2025-го по январь 2026 года в Московском регионе, а также в Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской и Херсонской областях, республиках Алтай, Карелия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва и Хакасия, в Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях.

Ранее сообщалось, что в России накрыли 169 подпольных оружейников и изъяли 378 единиц огнестрельного оружия.