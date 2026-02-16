Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 16 февраля 2026Мир

США уничтожили свой корабль в качестве предупреждения России и Китаю

19FortyFive: США потопили свой корабль в качестве предупреждения РФ и КНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Seo Dong-Il - Korea Pool / Getty Images

Военно-морские силы (ВМС) США проводят учения по потоплению кораблей в качестве предупреждения России и Китаю. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

По данным журналистов, учения проводятся с целью изучить, как реальные корабли получают повреждения и как работает оружие при стрельбе в реалистичных условиях.

«Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений. Моряки собирают данные о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем затонет на дне океана», — говорится в материале.

Так, в 2024 году в ходе учения Valiant Shield 24 был потоплен десантный корабль класса «Остин» USS Cleveland. Он был уничтожил новыми американскими оперативно-тактическими ракетами Precision Strike Missile.

Авторы отмечают, что подобные учения ВМС США можно рассматривать как предупреждение России и Китаю.

Ранее заместитель пресс-секретаря администрации президента США Анна Келли заявила, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана. Так Келли прокомментировала информацию о подготовке потенциальной военной операции США против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok