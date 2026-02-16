Новые имена вошли в топ самых популярных среди новорожденных в России

Т--Ж: В список самых популярных российских имен впервые вошли Варвара и Тимофей

В общероссийский список самых популярных имен за 2025 год вошли Тимофей и Варвара, рассказали исследователи «Т— Ж». Данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно исследованию на базе ЕГР ЗАГС и Портала открытых данных Правительства Москвы стало известно, что в пятерку лидеров самых популярных имен для новорожденных впервые вошли Тимофей и Варвара — оба на пятом месте среди мужских и женских имен соответственно. Первые четыре места с прошлого года остались неизменными: София, Ева, Анна, Мария среди девочек и Михаил, Александр, Артем, Матвей среди мальчиков, уточняется в исследовании.

Имя Михаил оказалось самым популярным в 59, а имя София — в 57 субъектах Российской Федерации, при этом впервые за пять лет и в Москве, и Санкт-Петербурге родители девочек чаще выбирали другое имя — Анна Т--Ж медиа

«В топ-50 мужских имен сильнее всего выросла популярность имени Петр: 47-е место, плюс девять позиций по сравнению с 2024 годом. Заметно популярнее стали имена Леон (+8 мест), Григорий, Савелий и Юрий (+5). В топ-50 женских имен больше всего прибавили имена Айлин (+13 позиций, 32-е место), Аврора (+11 позиций), Вера и Амелия (+6)», — сообщили собеседники «Ленты.ру».

Отмечается, что в самых крупных по численности населения регионах — Татарстане, Дагестане и Башкортостане среди мальчиков традиционно доминируют имена Амир и Мухаммад. В Татарстане чаще всего называют девочек Амина, в Башкортостане — Ева, а в Дагестане с 2022 года самое популярное девичье имя — Марьям.

Ранее сообщалось, что самым популярным именем новорожденных девочек в 2025 году в новых регионах России стало София. В свою очередь, среди мужских имен в ДНР и ЛНР лидирует Михаил.