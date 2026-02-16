Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
13:51, 16 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно об активном продвижении ВС России у Славянска

ВС России активно продвигаются на славянском направлении в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные активно продвигаются на славянском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики наступают в районе Никифоровки», — подтвердил собеседник канала.

Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России в настоящее время стремятся установить контроль над господствующими высотами на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий начали наступление с севера и с юга на Славянск — главный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Отмечалось продвижение у населенных пунктов Яровая и Дробышево.

