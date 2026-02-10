Умер адвокат Генрих Падва

08:24, 10 февраля 2026Бывший СССР

Российские войска начали наступление на главный укрепрайон ВСУ в Донбассе

Марочко: ВС России начали наступление на Славянск с севера и запада
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российские войска в результате успешных боевых действий начали наступление с севера и с юга на Славянск — главный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Славянска: здесь наши военнослужащие развивают успех как с севера данного населенного пункта — это населенные пункты Яровая и Дробышево, — так и с запада, южнее Красного Лимана есть небольшие продвижения наших войск», — заявил эксперт.

Он отметил, что на самом коротком участке фронта расстояние от позиций российских войск до города составляет 12-13 километров. По его словам, ВСУ также превращают жителей Славянска и соседнего Краматорска в заложников.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что у Славянска и Краматорска идет самая ожесточенная на всем фронте борьба за господство в воздухе. По его словам, небо на этом направлении патрулируют тысячи беспилотников с обеих сторон, а из-за суровых морозов пехотные маневры хорошо видны в тепловизоры с воздуха.

