Сюртуки вернулись в моду

Vogue: Сюртуки вернулись в моду благодаря известным дизайнерам
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Pierre Suu / Getty Images

Ставший актуальным в XVIII веке предмет гардероба вновь вернулся в моду в 2026 году благодаря дизайнерам. Об этом сообщает журнал Vogue.

На волне популярности сериала «Бриджертоны» и возродившегося интереса к творчеству писательницы Джейн Остин коллекции известных брендов пополняются нарядами в эстетике XVIII-XIX веков. Так, в настоящее время трендом у женщин оказался сюртук, традиционно считавшийся частью мужского костюма.

В том числе удлиненный пиджак из джинсовой ткани с вышивкой был представлен маркой Dior. В свою очередь, бренд Cinq a Sept продемонстрировал подобный коричневый жакет в сочетании с блузкой с оборками, а Elisabetta Franchi показал присборенный на спине вариант, напоминающий куртки для верховой езды.

В январе одежде в стиле XIX века предрекли популярность в 2026 году.

