10:52, 16 февраля 2026Авто

Три бренда резко подняли цены на машины в России

Стоимость автомобилей Livan, Belgee и Jetour выросла для россиян
Марина Аверкина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Три автомобильных бренда скорректировали цены на свою продукцию в России. Во всех случаях речь идет об увеличении стоимости машин, сообщает «Автостат». Изменения затронули марки Livan, Belgee и Jetour.

В первой половине февраля изменились цены на полноприводные модификации кроссовера Belgee X70. Модель прибавила в цене 20 тысяч рублей. Теперь при покупке автомобиль обойдется от 2 806 990 до 3 081 990 рублей.

Наиболее существенно в этот же период изменились ценники у Livan. Производитель скорректировал стоимость всего модельного ряда в сторону увеличения на 200 тысяч. Так, кроссовер X3 Pro теперь предлагается за 1 869 900 рублей. Внедорожник X6 Pro можно приобрести за сумму от 2 244 000 до 2 354 000 рублей. Седан S6 Pro обойдется от 2 084 000 до 2 174 000 рублей.

В случае Jetour подорожание коснулось кроссовера T2 в двух комплектациях — Expedition и Discovery. Для автомобилей 2024 и 2025 годов выпуска стоимость выросла на 100 тысяч. Так, в версии Expedition цена теперь составляет 4 349 000 рублей, а Discovery — 4 549 000 рублей. Аналитики обратили внимание, что эти же комплектации кроссовера Jetour T2, но 2026 года, стоят на 100 тысяч дороже.

Ранее автомобилистам назвали пять проверенных способов сократить траты на горючее. Они не требуют сложных и дорогостоящих доработок или поездок на станцию технического обслуживания.

