20:21, 16 февраля 2026

Турист погнался за укравшим телефон его подруги грабителем в Европе и получил удар ножом

Марк Успенский
Фото: Oleg Medvedytskov / Shutterstock / Fotodom

Британский турист погнался за грабителем, укравшим телефон его подруги на европейском курорте, и получил удар ножом. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на испанском острове Тенерифе 16 февраля. Злоумышленник выхватил телефон отдыхающей и бросился бежать. 18-летний друг пострадавшей последовал за ним, но в итоге был найден раненым. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Проводится расследование, чтобы задержать преступника.

Ранее у российского туриста украли из номера гостиницы в Париже сотни тысяч рублей. Он приехал во Францию в мае 2025-го и положил деньги и банковские карты в сейф своего номера.

